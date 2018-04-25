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Bacağına makine parçası saplandı

DÜZCE'de, bir fabrikada çalışan Fatih Kapankaya, makinenin parçasının bacağına saplanması sonucu yaralandı. Olay, öğle saatlerinde Düzce 1'inci Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir demir işleme fabrikasında meydana geldi. Fatih Kapankaya'nın...

Bacağına makine parçası saplandı
DÜZCE'de, bir fabrikada çalışan Fatih Kapankaya, makinenin parçasının bacağına saplanması sonucu yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde Düzce 1'inci Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir demir işleme fabrikasında meydana geldi. Fatih Kapankaya'nın kullandığı makinenin bir parçası sağ bacağına saplandı. Bacağında kesik oluşan işçi yaralandı. İşçilerin haber vermesi üzerine fabrikaya gelen 112 Acil ekibi yaralanan Fatih Kapankaya'ya ilk müdahalede bulundu. Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kapankaya, tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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