Bacağı kırık kadın, yangında mahsur kalarak öldü

AYDIN'ın Çine ilçesinde, evinde çıkan yangın sırasında, sağ bacağının kırık olması nedeniyle dışarı çıkamayan Kadriye Özkan (81), yoğun dumandan yaşamını yitirdi.

Çine'nin Çaltı Mahallesi'nde, eşi 10 yıl önce öldüğü için yalnız yaşayan 4 cocuk annesi Kadriye Özkan'a ait tek katlı, müstakil evde, bugün saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Kömür sobasından sıçrayan kıvılcım nedeniyle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Öğle uykusunda olmasına rağmen alevleri son anda fark eden Özkan, dışarı çıkmak istediyse de sağ bacağı kırık ve alçıda olduğu için içerde mahsur kaldı. Evden yükselen alevleri gören komşular durumu itfaiyeye bildirdi.

Yakındaki bir evde oturan kızının besi çiftliğine gittiği öğrenilen Kadriye Özkan'a, komşuları da alevler nedeniyle yardım edemedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri su sıkarak yangını güçlükle söndürdükten sonra içeri girdi. Ekipler, odadaki çekyatın üzerinde yaşlı kadının cansız bedenini buldu. Yoğun dumandan yaşamını yitiren Özkan'ın cesedi, savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından Çine Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.



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