Babayı öldürüp, oğlunu yaralayan şüpheli tutuklandı

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, () - KASTAMONU'nun Küre İlçesi'nde borç tartışmasında 51 yaşındaki Hayati Sağır'ı tabancayla vurup öldüren, oğlu 21 yaşındaki İsa Can Sağır'ı da yaralayan Yavuz Demir, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Yavuz Demir, iddiaya göre kendi aracı ile Hayati Sağır ve oğlunun içinde bulunduğu hafif ticari aracın önünü kesti. Aralarında borç anlaşmazlığından çıkan tartışmada Yavuz Demir, üzerindeki tabancasını çıkarıp baba ve oğluna ateş etti. Hayati Sağır, olay yerinde hayatını kaybetti. Oğlu ise Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından kendi aracıyla kaçan Yavuz Demir, polis ekipleri tarafından yakalandı. Polisteki sorgusundan sonra adliyeye sevk edilen Yavuz Demir, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.



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