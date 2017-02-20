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Babayı öldürüp oğlunu yaralayan 7 kişi tutuklandı

Yusuf ÇINAR / ÇORUM, () - ÇORUM’un Ortaköy İlçesi'nde iki akraba arasında çıkan arazi kavgasında 51 yaşındaki Hıdır Gündüz’ün ölümü, oğlu 21 yaşındaki Coşkun Gündüz’ün yaralanması ile sonuçlanan olayla ilgili...

Babayı öldürüp oğlunu yaralayan 7 kişi tutuklandı

Yusuf ÇINAR / ÇORUM, () - ÇORUM’un Ortaköy İlçesi'nde iki akraba arasında çıkan arazi kavgasında 51 yaşındaki Hıdır Gündüz’ün ölümü, oğlu 21 yaşındaki Coşkun Gündüz’ün yaralanması ile sonuçlanan olayla ilgili 7 kişi tutuklandı.
Olay geçen Perşembe günü Ortaköy İlçesi'ne bağlı Esentepe Köyü'nde meydana geldi. İddiaya göre,Hıdır Gündüz ile oğlu Coşkun Gündüz, önceden arlarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan akrabaları Abbas G., Kemal G., Engin G., Deniz G., Ahmet G., İsmail G. ve Abbas G. ile tartıştı. Ellerinde tüfek ve tabanca bulunduğu iddia edilen kişilerin tartışması bir süre sonra silahlı çatışmaya dönüştü. İki grup arasındaki silahlı çatışma sırasında iddiaya göre Abbas G., tüfekle Hıdır Gündüz ve oğlu Coşkun Gündüz'e ateş etti. Vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralanan baba ve oğlu olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından önce Ortaköy Devlet Hastanesi'ne daha sonra Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hıdır Gündüz doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirirken, oğlu Coşkun Gündüz tedavisinin ardından taburcu oldu.
Jandarma ekipleri olayın ardından cinayet şüphelisi Abbas G. ile birlikte olaya karıştığı iddia edilen 7 kişiyi gözaltına aldı.
7'Sİ DE TUTUKLANDI
Köyde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı iddia edilen olayla ilgili şüpheliler, 4 gün süren sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Cinayeti üstlenen Abbas G. ile birlikte 7 kişi çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Çorum L Tipi kapalı cezaevine gönderildi.
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