Babasının tabancasıyla oynayan çocuk yaşamını yitirdi

Sıtkı GÖNEN/AFŞİN (Kahramanmaraş), ()-KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesinde 8'inci sınıf öğrencisi Selçuk Buğra Bozkurt (14), evinde oynadığı babasına ait tabancanın ateş alması sanucu yaşamını yitidirdi.

Olay akşam saatlerinde ilçeye bağlı Efsus Turan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evde yalnız kaldığı sırada babasına ait tabancayla oynayan Selçuk Buğra Bozkurt, tabancanın ateş alması ile yaralandı. Silah sesini duyan Bozkurt'un ailesi çocuklarını kanlar içinde yerde yatarken görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Bozkurt'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Selçuk Buğra Bozkurt'un cansız bedeni otopsi için hastane morguna götürüldü.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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