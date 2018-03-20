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Babasının otomobil vermemesine öfkelenip intihar etti

MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde babasının, otomobilini vermemesine sinirlendiği iddia edilen Faruk G. (27), elektrik direğine kendini iple asarak yaşamına son verdi. Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Keklikpınar Mahallesi'nde meydana geldi....

Babasının otomobil vermemesine öfkelenip intihar etti
MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde babasının, otomobilini vermemesine sinirlendiği iddia edilen Faruk G. (27), elektrik direğine kendini iple asarak yaşamına son verdi.
Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Keklikpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Faruk G., babası Hamdi G.'den otomobilini istedi. Babasının otomobili vermemesine öfkelenen Faruk G., evlerinin önünde bulunan elektrik direğinde bağladığı ipi boynuna geçirip kendini astı. Ailesinin durumu fark etmesinin ardından olay yerine gelen sağlık görevlileri Faruk G.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Gencin cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
 

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