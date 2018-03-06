Babasının öldüğü tarihi kalede, aynı yerden düşüp yaralandı

ŞANLIURFA'da yeni yılın ilk günü olan doğum gününde, tarihi Urfa Kalesi'nde fotoğraf çektirirken 40 metreden kayalıklara düşüp yaşamını Halil Dağ'ın (39) kızı Songül Dağ (16) da aynı yerde ayağının takılması sonucu 10 metre yükseklikten düşerek yaralandı.

Doğum günü olan 1 Ocak'ta Balıklıgöl'ü ziyaret eden Halil Dağ, ardından arkadaşıyla birlikte tarihi Urfa Kalesi'ne çıktı. Dağ, sosyal medyada popüler olan zıplayarak atlama pozu için bir kayanın üzerine çıktı. Kayanın üzerinden zıplayan Halil Dağ, 2 metrekarelik alana düştükten sonra dengesini yitirerek, yaklaşık 40 metreden kayalıklara yuvarlanarak yaşamını yitirdi. Dağ'ın düşme anı arkadaşı tarafından cep telefonuyla görüntülenmişti.

Babasının ölümünü kabullenmeyen kızı Songül Dağ da bugün tarihi Urfa Kalesi'ne çıkarak acı olayın meydana geldiği yerde gezdi. Bir süre sonra kaleden inmeye çalışan genç kız, ayağının kayalıklara takılmasıyla yaklaşık 10 metreden düştü. Songül Dağ'ın düştüğünü gören özel güvenlik görevlileri, olay yerine polis ve sağlık ekiplerini çağırdı. İhbarla olay yerine geçen sağlık ekipleri, yaralı kızı ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan Songül Dağ'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



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