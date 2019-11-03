Babasının kullandığı pikabın altında kalan çocuk, öldü

MERSİN'de, babası H.P.'nin (39) geri manevra yaptığı pikabın altında kalan Baran P. (7), yaşamını yitirdi.Olay, saat 16.00 sıralarında Tarsus ilçesi Özlüce Mahallesi'nde meydana geldi. H.P., 33 PY 728 plakalı pikabıyla geri manevra yaptığı sırada, iddiaya göre oğlu Baran P.'yi görmedi. Baran P., pikabın altında kaldı. Baran P.'nin sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından Baran P. Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Baran P. doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.