Babasının cenazesine giden polis kaza yaptı: 4 yaralı

DİYARBAKIR'dan Adana'ya babasının cenazesine giden polis memurunun kullandığı otomobil Şanlıurfa'nın Hilvan İlçesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, sürücü polis memuru ile eşi ve 2 çocuğu yaralandı.Kaza, öğleden sonra Hilvan-Siverek karayolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ramazan Karataş, vefat eden babası Ahmet Karataş'ın cenazesine katılmak üzere eşi ve 2 çocuğunu alarak plakası öğrenilemeyen otomobille Adana'ya gitmek üzere yola çıktı. Polis memuru Karataş'ın kullandığı otomobil, Çaylarbaşı Mahallesi yakınlarında kontrolden çıktı ve şarampole devrildi. Kazada, sürücü Ramazan Karataş ile otomobilde bulunan eşi Leman, çocukları Kayra ile Buğra Karataş yaralandı.Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla götürüldükleri Hilvan Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahale sonrası Şanlıurfa'ya sevk edildi.

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