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Babasını öldürüp, 3 saat başında bekledikten sonra polise teslim oldu
DİYARBAKIR'da Şiyar B. (21), tartıştığı babası inşaat işçisi Mehmet Fesih B.'yi (49) boğazını keserek, öldürdü. Şiyar B.'nin, babasının cansız bedeni başında 3 saat bekledikten sonra polise gidip, teslim olduğu öğrenildi. Olay,...
GÜVENLİK 08.11.2019, 16:26
DİYARBAKIR'da Şiyar B. (21), tartıştığı babası inşaat işçisi Mehmet Fesih B.'yi (49) boğazını keserek, öldürdü. Şiyar B.'nin, babasının cansız bedeni başında 3 saat bekledikten sonra polise gidip, teslim olduğu öğrenildi.
Olay, gece saatlerinde, merkez Bağlar ilçesine bağlı Kaynartepe Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Şiyar B., iddiaya göre, 10 gün önce evi terk edip, Adana'ya kaçtı. İnşaat işçisi, 3 çocuk babası Mehmet Fesih B., dün oğlunu Adana'dan alıp, tekrar eve getirdi. Mehmet Fesih B., eşi ve diğer 2 çocuğu evde yokken, Şiyar B. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sonrası Mehmet Fesih B., uyumak için odasına geçerken, oğlu ise salonda kaldı. Şiyar B., bir süre sonra uyuduğundan emin olduğu babasının boğazını, mutfaktan aldığı bıçakla kesti. Babasının öldüğünü anlayan Şiyar B., başında 3 saat bekledikten sonra polise giderek, teslim oldu. Şiyar B.'nin, babasını öldürdüğünü söylemesi üzerine polis ekipleri, eve gitti. Mehmet Fesih B.'nin cansız bedeniyle karşılaşan ekipler, olay yerinde incelemelerde bulundu. Mehmet Fesih B.'nin cesedi ise otopsi için hastane morguna götürüldü. Şiyar B.'nin emniyette sorgulandığı belirtildi.
Olay, gece saatlerinde, merkez Bağlar ilçesine bağlı Kaynartepe Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Şiyar B., iddiaya göre, 10 gün önce evi terk edip, Adana'ya kaçtı. İnşaat işçisi, 3 çocuk babası Mehmet Fesih B., dün oğlunu Adana'dan alıp, tekrar eve getirdi. Mehmet Fesih B., eşi ve diğer 2 çocuğu evde yokken, Şiyar B. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sonrası Mehmet Fesih B., uyumak için odasına geçerken, oğlu ise salonda kaldı. Şiyar B., bir süre sonra uyuduğundan emin olduğu babasının boğazını, mutfaktan aldığı bıçakla kesti. Babasının öldüğünü anlayan Şiyar B., başında 3 saat bekledikten sonra polise giderek, teslim oldu. Şiyar B.'nin, babasını öldürdüğünü söylemesi üzerine polis ekipleri, eve gitti. Mehmet Fesih B.'nin cansız bedeniyle karşılaşan ekipler, olay yerinde incelemelerde bulundu. Mehmet Fesih B.'nin cesedi ise otopsi için hastane morguna götürüldü. Şiyar B.'nin emniyette sorgulandığı belirtildi.
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