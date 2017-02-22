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Babasını öldüren gence 16 yıl 8 ay

ANTALYA'da kardeşini götürmesine izin vermeyen babası 44 yaşındaki Sedat Kaya'yı bıçakla öldüren 21 yaşındaki Yunus Kaya, 16 yıl 8 ay hapse mahkum edildi. Olay, geçen yıl 15 Haziran'da Muratpaşa İlçesi, Mevlana Caddesi'ndeki Sedat...

Babasını öldüren gence 16 yıl 8 ay
ANTALYA'da kardeşini götürmesine izin vermeyen babası 44 yaşındaki Sedat Kaya'yı bıçakla öldüren 21 yaşındaki Yunus Kaya, 16 yıl 8 ay hapse mahkum edildi.
Olay, geçen yıl 15 Haziran'da Muratpaşa İlçesi, Mevlana Caddesi'ndeki Sedat Kaya'nın evinde meydana geldi. Sedat Kaya, yaklaşık 9 yıl önce Hatice Tan'dan boşandı. Mahkeme ayrılan çiftin 3 çocuğunu anne Hatice Tan'a verdi. Hatice Tan 3 çocuğuyla Gaziantep'e yerleşirken, Antalya'da oturan Sedat Kaya ikinci evliliğini Kübra Kaya ile yaptı. Çiftin bu evliliğinden de bir çocukları oldu.
Gaziantep'te annesiyle oturan Yunus Kaya askere gittiğinde babası küçük oğlu 14 yaşındaki E.'yi Antalya'ya getirdi. Hatice Tan, evin en küçük çocuğu Ü.D.K. ile Gaziantep'te kaldı. Terhis olan Yunus Kaya, Antalya'daki kardeşi E.'yi tekrar Gaziantep'e götürmek için Antalya'ya geldi. Yunus Kaya bu talebi reddedilince baba ile oğlu arasında kavga çıktı. Yunus Kaya kardeşini götürmek için gittiği evde, eline geçirdiği ekmek bıçağıyla babasını 7 yerinden bıçakladı. Ardından kardeşi E.'yi yanına alarak ayrıldı. Sedat Kaya, hastanede yaşamını yitirirken, bir süre sonra yakalanan Yunus Kaya tutuklandı.
'SADECE KARDEŞİMİ ALIP GİTMEK İSTEMİŞTİM'
Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Yunus Kaya, ifıadesinde şöyle dedi:
"Kardeşimi götürmek istediğimi söyleyince babam bana tokat attı. İkinci kez vurmak isteyince kollarını tuttum. Üvey annemle 9 yaşındaki kızı I.M.'yi yatak odasına kilitledi. Daha sonra yanımıza gelip beni tuttu. Kardeşim E. de babamı tutuyordu. İkisi de bizi ayırmaya çalışıyordu. Babam yatak odasındaki silahı almak istedi. Kapı kilitli olduğu için alamadı. Anahtarı ararken kendisini tutunca beni düşürüp vurmaya başladı. O sırada mutfaktaydık. Mutfakta elime geçen ekmek bıçağıyla üstümdeki babamın sırtına bir darbe vurdum. Bir de karnına vurdum. Sonra kaç kez vurduğumu hatırlamıyorum. Kötü bir niyetim yoktu. Sadece kardeşimi alıp gitmek istemiştim. Son derece pişmanım."
Yargılama sonunda mahkeme, sanığı babasını kasten öldürmek suçundan önce ağırlaştırılmış ömür boyu hapse mahkum etti. Haksız tahrik ve takdir indirimi yapan mahkeme, Yunus Kaya'yı 16 yıl 8 ay hapse mahkum etti.

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