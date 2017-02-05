Babasını öldüren genç tutuklandı

Tolga YANIK/KONYA, () - KONYA’da sigara içtiği için kendisini sopayla dövdüğünü iddia ettiği babası 51 yaşındaki Musa Avcı'yı av tüfeğiyle vurarak öldüren 19 yaşındaki Mehmet Batuhan Avcı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Merkez Meram İlçesi Melikşah Mahallesi'nde oturan ve bir oto tamircisinde işçi olarak çalışan Mehmet Batuhan Avcı, geçen cuma akşamı sigara içtiği için babası Musa Avcı ile tartıştı. Tartışma sırasında baba Avcı, sopa ile oğlu Batuhan’ı döverek evden gitmesini istedi. Daha sonra da odasına gidip yattı. Sabah uyandığında evden kovduğu oğlu Mehmet Batuhan’ı yatağında gören Musa Avcı, iddiaya göre eline aldığı sopayla, uyuyan oğlunu dövmeye başladı. Mehmet Batuhan da, babasından kurtulmaya çalışırken evdeki ruhsatsız av tüfeğini aldı. Tüfeği babasına doğrultan Mehmet Batuhan Avcı, "Yeter, dur artık" diye uyarmasına rağmen üzerine gelen babasına ateş etti. Göğsünden vurulan Musa Avcı, olay yerinde hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Mehmet Batuhan Avcı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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