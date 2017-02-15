Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
El Bab'da DEAŞ'tan bombalı araçla saldırı... Çok sayıda ölü var
El Bab'da DEAŞ'tan bombalı araçla...
Amanos Dağları'nda PKK ile çatışma: 1 şehit
Amanos Dağları'nda PKK ile çatışma:...
Fed Başkanı konuştu, dolar yukarı doğru hareketlendi
Konuştu, dolar yukarı doğru hareketlendi
BEYOĞLU'NDA KORKUTAN PATLAMA
Beyoğlu'nda korkutan patlama

Babasını döven adamı, pompalı tüfekle öldürdü

SAMSUN'un Vezirköprü İlçesi'nde 36 yaşındaki Alparslan D., babasını sopayla döven 30 yaşındaki Ramazan Koç'u, pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Babasını döven adamı, pompalı tüfekle öldürdü

SAMSUN'un Vezirköprü İlçesi'nde 36 yaşındaki Alparslan D., babasını sopayla döven 30 yaşındaki Ramazan Koç'u, pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, Vezirköprü İlçesi Kuşçular Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Ramazan Koç ile 53 yaşındaki Ali D., sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ramazan Koç, elindeki sopayla Ali D.'nin başına vurdu. Babasını kanlar içinde yerde gören Alparslan D., evden aldığı pompalı tüfekle Ramazan Koç'a ateş eti. Göğsünden vurulan Koç, kanlar içinde yerde kaldı. İhbar üzerine bölgeye gelen ambulansla Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Koç, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından Ali D. Vezirköprü İlçe Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Oğlu Alparslan D. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.