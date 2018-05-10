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Babasından izinsiz aldığı otomobille kaza yapan çocuk yaralandı

ELAZIĞ'ın Palu ilçesinde, E.Ş. (15), babasından izinsiz aldığı otobille gezerken, aracın hakimiyetini kaybederek aydınlatma direğine çarptı. Kazada, E.Ş. yaralanırken, yanındaki arkadaşı yara almadan kurtuldu.  Palu'da ailesi ile birlikte...

Babasından izinsiz aldığı otomobille kaza yapan çocuk yaralandı
ELAZIĞ'ın Palu ilçesinde, E.Ş. (15), babasından izinsiz aldığı otobille gezerken, aracın hakimiyetini kaybederek aydınlatma direğine çarptı. Kazada, E.Ş. yaralanırken, yanındaki arkadaşı yara almadan kurtuldu. 
Palu'da ailesi ile birlikte yaşayan E.Ş., evlerinin önündeki 06 BG 1234 plakalı otomobili, babasından izinsiz alıp, arkadaşı Y.S. (16) ile birlikte gezmeye çıktı. E.Ş., saat 13.20 sıralarında Kültür Mahallesi, Hacı Yasin Bulvarı'nda aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek, önce kaldırıma, sonra refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Takla atıp, ters dönen aracın sürücüsü yaralanırken, arkadaşı yaralanmadı. Yaralı E.Ş., Palu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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