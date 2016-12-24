Babasına kızıp evi yaktı iddiası

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), () - BALIKESİR'in Edremit İlçesi'nde, babasıyla kaldığı apartman dairesini ateşe verdiği ileri sürülen 17 yaşındaki K.Ç, gözaltına alındı.

Olay, bugün saat 16.30'da Cumhuriyet Mahallesi İnönü Caddesi 116 numarada meydana geldi. 4 katlı binanın son katındaki daireden dumanların yükseldiğini fark eden çevre sakinleri, itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederken, içeride bulunan evsahibi Olcay Ç.'nin oğlu K.Ç., komşuları tarafından dışarı çıkarıldı. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu söndürülen yangında, evde büyük çaplı zarar meydana geldi.

KUNDAKLAMA ŞÜPHESİYLE GÖZALTINDA

Anne ve babasının ayrı yaşadığı belirtilen K.Ç.'nin evi yakacağını söylediği, babası Olcay Ç.'nin evden ayrılmasının ardından da yangın çıkardığı ileri sürüldü. Yangının kesin çıkış nedeni araştırılırken, K.Ç. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI