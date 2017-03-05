Babasına kızdı, minibüsü yaktı

Süleyman EKİN / ANTALYA, () - ANTALYA'da Gökhan Arı, tartıştığı babasının park halindeki servis minibüsünü ateşe verdi.

Olay, sabah saatlerinde Kepez ilçesi Büyükşehir Belediyesi'ne ait Toptancı Hal Kompleksi'nde meydana geldi. Babası Dursun Arı'yla tartışan Gökhan Arı annesine, babasının minibüsünü yakacağını söyledikten sonra evden ayrıldı. Park halindeki 07 C 0905 plakalı minibüsün yanına giden Gökhan Arı, iddiaya göre aracı bagaj kısmından yaktı. Minibüsün yandığını görenler itfaiyeye haber verdi. Bir süre sonra gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Büyük bölümü yanan minibüs kullanılamaz hale geldi.

Polisin "Sen mi yaktın?" sorusuna "Hayır" yanıtını veren Gökhan Arı ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, başka bir araçla çalıştığı belirtilen baba Dursun Arı'ya da haber verildi.

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