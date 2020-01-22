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Babasına çarpan sürücünün kusurlu olduğunu kanıtlamaya çalışıyor

GÜVENLİK 22.01.2020, 08:47
Babasına çarpan sürücünün kusurlu olduğunu kanıtlamaya çalışıyor
KONYA'da, kazada yaşamını yitiren emekli Hüsnü Karaer'e (57) çarpan kamyonetin sürücüsü Mesut Ö. serbest bırakılırken, hazırlanan trafik raporunda kusur, Karaer'in indiği otomobilin sürücüsü Mustafa Şakir Özkan'a verildi. Karaer'in oğlu Yasin Karaer (34) ise babasının ölümüne neden olan aracın sürücüsünün kusurlu olduğunu kanıtlamak için hukuk mücadelesi başlattı.
Selçuk Üniversitesi matbaasından emekli olan 4 çocuk babası Hüsnü Karaer, bir grup arkadaşıyla gittiği Kütahya'dan 13 Ocak Pazartesi günü saat 23.30 sıralarında Konya'ya döndü. Karaer'in içinde bulunduğu arkadaşı Mustafa Şakir Özkan'ın kullandığı 06 HB 5091 plakalı otomobil, kent merkezi girişinde Bosna Hersek Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi'nde tramvay durağına yakın bir noktada durdu. Sürücü Özkan, otomobilden inip bagaj kısmına doğru geçtiği sırada Karaer de sol arka kapıyı açıp aşağıya indi. Bu sırada arkadan gelen Mesut Ö. yönetimindeki 42 EEE 31 plakalı kamyonet, Karaer'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 50 metre ileriye savrulan Karaer, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan Hüsnü Karaer, ambulansla kaldırıldığı yakındaki Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza anı da mobese kameralarına yansıdı.
SERBEST BIRAKILDI
Kazadan sonra gözaltına alınan kamyonet sürücüsü Mesut Ö., ilk ifadesinde 40 kilometre hızla gittiğini, otomobilin yanından geçtiği sırada sol arka kapıyı açıp aşağı inen kişiye çarptığını söyledi. Mesut Ö., polisteki ifadesinin ardından Cumhuriyet Savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.
'40 KİLOMETRE HIZLA VURDUĞUNUZ BİR İNSAN 50-60 METRE İLERİYE FIRLAMAZ'
Babasının ölümüne neden olan aracın sürücüsünün kusurlu olduğunu kanıtlamak için hukuk mücadelesi başlattığını ifade eden Hüsnü Karaer'in oğlu Yasin Karaer, babasının indiği otomobilin sürücüsüne tam kusur verildiğini belirterek, "Babamın ölümüne sebep olan sürücünün kusuru yokmuş. 40 kilometre hızla gittiğini iddia ediyor. 40 kilometre hızla vurduğunuz bir insan 50-60 metre ileriye fırlamaz. Biz hukuk mücadelemizi başlattık" dedi.
'KAZA DEĞİL, CİNAYETTİR'
Babası Hüsnü Karaer'in olay günü 3 arkadaşıyla birlikte Kütahya'dan geldiğini anlatan Yasin Karaer, şunları söyledi:
''Babam yanındaki 3 kişiyle birlikte Kütahya istikametinden geliyor. Buradaki güvenlik şeridine aracı park ediyorlar. Sürücü, babama hediye vermek için babamla birlikte araçtan iniyorlar. Babam araçtan indikten 5-6 saniye sonra kamyonet babama çarpıyor. Babam en az 50-60 metre ileriye fırlıyor. Ben babasız ve öksüz kaldım. Bu olayda bizi en çok üzen 40 kilometre hızla gittiğini ileri süren sürücünün olaydan 2 saat sonra serbest bırakılmasıdır.''
'BU BİR TRAFİK KAZASI DEĞİL'
Kazanın mobese kamera kayıtlarına yansıdığı ve görüntülerde sürücünün başka bir şeylerle uğraştığının anlaşıldığını öne süren Karaer, ''Görüntüler incelendiğinde, sürücünün araç sürerken bir şeylerle ilgilendiği görülüyor. Bu bir trafik kazası değil. Bizim gözümüzde alenen işlenmiş bir cinayettir. Babamın araçtan indiği otomobilin sürücüsüne 8'de 8 kusur veriliyor. Karşı tarafından hiç suçu yokmuş. 40 kilometre hızla gittiğine inanmıyoruz. Devlet büyüklerine  sesleniyoruz. Bu insan başka birinin canını yakmasın. Bugün benim babam hayatını kaybetti, bir başkası babasız almasın. Hukuk mücadelesi başlattık" dedi. 

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