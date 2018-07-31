 eskort
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
CHP'de imzalar, perşembe günü genel merkeze teslim edilecek
CHP'de kurultay için imzalar hazır
Trump: İran ile ne zaman isterlerse görüşebilirim
Trump: İran ile ne zaman...
Kültür ve Turizm Bakanlığı, TÜRSAB'ın denetim yetkisini artırdı
TÜRSAB'ın denetim yetkisi artırıldı
Giresun'da Polisten şiddet gören yaşlı adam öldü; 2 polis açığa alındı
Giresunlu'lardan yaşlı adama şiddete sert...

Babası telefonunu elinden alınca evden kaçtı

AYDIN'ın Köşk ilçesinde yaşayan İbrahim Kaya ve Hayriye Kaya çiftinin 3 çocuğundan ortancası Zehra Kaya (16), 27 gün önce kayboldu. İbrahim Kaya, kızının telefonunu elinden aldığı için evden kaçtığını söyledi. Köşk ilçesinde...

Babası telefonunu elinden alınca evden kaçtı
AYDIN'ın Köşk ilçesinde yaşayan İbrahim Kaya ve Hayriye Kaya çiftinin 3 çocuğundan ortancası Zehra Kaya (16), 27 gün önce kayboldu. İbrahim Kaya, kızının telefonunu elinden aldığı için evden kaçtığını söyledi.
Köşk ilçesinde yaşayan İbrahim Kaya, lise öğrencisi kızı Zehra Kaya'nın cep telefonunu elinden aldı. Babasının mesajları okuyacağını düşünen genç kız ise gece ortadan kayboldu. Ailesi sabah durumu fark edince, jandarma ve polise kayıp başvurusunda bulundu. Her yerde aranan Zehra Kaya'dan bugün telefonla haber alındı. Baba İbrahim Kaya, şunları söyledi:
"Kızım 27 günden beri kayıp, onu her yerde arıyoruz. Üzüntüden hastalandım. Hastanede yattığımı öğrenen kızım, bugün beni numarasını gizleyerek aradı. Sağlık durumunun iyi ve bir arkadaşının yanında olduğunu söyledi. Yerini belli etmedi. Yerini söylese onu almaya gideceğim. Onun kaçacağını bilsem, telefonunu elinden almazdım. Akşam telefonunu aldım, gece kayboldu. Sanırım mesajlarını okuyacağımı düşündü. Ama ben onun telefonunu hiç açmadım. Muhtemelen bir arkadaşının yanında ama nerede olduğunu bilmiyoruz. Kızımın yerini bilenlerin bize haber vermelerini istiyoruz."

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328

bursa escort bursa escort bayanlar bursa escort bayan gaziantep escort kayseri escort denizli escort istanbul escort bayanlar istanbul escort istanbul escort bayan izmir escort bayan izmir escort bayanlar