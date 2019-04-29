Babalarının cenazesine sarılıp ağladılar

GAZİANTEP'te iş yerinden çıktıktan sonra yolda kalp krizi geçiren Suriye uyruklu Mustafa Mustafa (55), olay yerinde öldü. Bu sırada eve giden çocukları, babalarının yerde yatan cesediyle karşılaşınca sarılarak gözyaşı döktü.Olay akşam saatlerinde Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Ayakkabı imalathanesinde çalışan Suriye uyruklu Mustafa Mustafa işten çıktıktan sonra eve gitmek için yürüdüğü sırada bir anda yere yığıldı. Mustafa'yı hareketsiz yerde yatarken görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Mustafa'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yol kenarında babalarının cenazesini gören Mustafa Mustafa'nın eşi ve 3 çocuğu sinir krizi geçirerek gözyaşlarına boğuldu. Suriyeli babanın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

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