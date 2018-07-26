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Babaları annelerini vurup intihar eden 3 çocuk, korumaya alındı

Hasan DÖNMEZ/KONYA, ()- KONYA'da hurdacılık yapan eşi Yakup Kaya'nın (42), tabancayla vurduğu 3 çocuk annesi Emine Kaya (36), tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini sürdürüyor. Yakup Kaya'nın eşini yaraladıktan sonra silahı...

Babaları annelerini vurup intihar eden 3 çocuk, korumaya alındı

Hasan DÖNMEZ/KONYA, ()- KONYA'da hurdacılık yapan eşi Yakup Kaya'nın (42), tabancayla vurduğu 3 çocuk annesi Emine Kaya (36), tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini sürdürüyor. Yakup Kaya'nın eşini yaraladıktan sonra silahı başına ateşleyerek yaşamına son vermesi üzerine yaşları 7 ile 11 arasındaki 2'si kız 3 çocuk devlet korumasına alındı. 
Olay, 24 Temmuz günü saat 04.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Tırılırmak Mahallesi Hattat Rıza Sokak'taki müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre, Yakup Kaya, iddiaya göre, sabaha karşı eve geldiğinde belirlenemeyen nedenle eşi Emine Kaya ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Emine Kaya, bitişik evde oturan kardeşi Zehra Yaşlı'yı çağırıp yardım istedi. 3 çocuğu odalarında uyuyan Yakup Kaya, bahçede kurusıkıdan bozma silahla eşinin üzerine ateş açtı. Bacakları ve karnından yaralanan Emine Kaya yere yığıldı. Yakup Kaya ardından tabancayı kendi başına dayayarak ateşledi. Yakup Kaya, olay yerine gelen sağlık ekibinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirirken, ağır yaralı Emine Kaya, ambulansla Konya Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alınan Emine Kaya'nın yaşam mücadelesi devam ederken, Yakup Kaya yapılan otopsinin ardından toprağa verildi. Anneleri hastanede yaşam savaşı veren, babaları ölen 3 çocuğun devlet korumasına alındığı öğrenildi. 

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