Babadağ'da yamaç paraşütü yapan ABD'li turist, kayalıklara düşerek öldü

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, yamaç paraşütü yapmak için arkadaş grubu ile Babadağ'a çıkan ABD'li Henk Greg Alan (61), 1700 metrelik pistten tek başına single (tekli) uçuş yaptı. ABD'li turist, yaklaşık 500 metre alçaldıktan sonra sarp kayalıklara çarparak hayatını kaybetti.Olay, saat 16.00 sıralarında Babadağ'da meydana geldi. Ölüdeniz'e tatile gelen ABD'li Henk Greng Alan, (tekli) uçuş için Ölüdeniz'den Babadağ'a çıktı. Babadağ'ın 1700 metrelik pistinden uçuş yapan Henk Greng Alan, iddiaya göre irtifa kaybederek yaklaşık 500 metre alçaldıktan sonra kayalık alana düştü. Durumu fark eden çevredekiler, sağlık ekiplerine haber verdi. Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, Alan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Alan'ın cansız bedeni, yaklaşık 3 saat taşınarak Kozağaç Mahallesi'nde hazır bekleyen cenaze nakil aracına ulaştırıldı. ABD'li turistin cesedi, otopsi için Fethiye Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Alan'ın Babadağ'ın ilk kez uçuş yaptığı öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.10 GÜN ÖNCE 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİDiğer yandan, Babadağ'da yaklaşık 10 gün önce 1200 metreden tandem (ikili) uçuş yapan paraşüt pilotu Mustafa Kemal Öztürk (38) ile Pakistanlı Zarak Zahee (27) de ABD'li turist gibi kayalıklara düşerek yaşamını yitirmişti.

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