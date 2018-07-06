Babaannesini öldürdüğü iddiasını kabul etmedi

KAYSERİ'de 6 yıl önce cinayete kurban giden babaannesi Pembe Boraze'yi (82), dedikodusunu yaptığı için öldürdüğü iddia edilen Fadime Boraze (24) ilk kez hakim karşısına çıktı. Babaannesini çok sevdiğini söyleyen Fadime Boraze, "Babaannem sağ olduğu zaman ablamın dedikodusunu yapardı ama benim dedikodumu yaptığını öldükten sonra öğrendim" dedi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Olay, 28 Nisan 2012 tarihinde Felahiye ilçesine bağlı Kayapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Pembe Boraze, evinin balkonunda boğazı kesilmiş halde ölü bulundu. Aradan geçen 6 yılda olayın faillerinin bulunamaması üzerine İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hüseyin Bekmez'in talimatıyla özel ekip kuruldu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nden dedektiflerin de desteğiyle, Pembe Boraze cinayeti dosyası yeniden incelemeye alındı. 6 ay süren teknik takip ve çok sayıda kişiden alınan ifadeler sonucu, yaşlı kadının, torunları tarafından öldürüldüğü belirlendi. Düzenlenen operasyonla, Pembe Boraze'nin torunu Fadime Boraze ile gelini Songül Boraze (56) ve oğlu Faruk Boraze (55) gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Fadime Boraze tutuklanarak, cezaevine konulurken, anne ve babası ise salıverildi.

'KÖPEK ISIRDI SANDIM'

5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına, tutuklu sanık Fadime Boraze, öldürülen kadının kızı davacı Fedakâr K., sanık ve davacı yakınları ile avukatları katıldı. Duruşmada, daha önce verdiği ifadeleri tekrar ettiğini söyleyen Fadime Boraze, "Olay gecesi teyzemlere gidiyorduk. Yatsı namazına kadar teyzemlerde kaldık. Telefonun ekran ışığıyla patika yollardan evimize döndük. Hasan B.'nin evi ile bizim evimizin bulunduğu yerden geçerken, babaannemin evinden uğultulu köpek sesleri geliyordu. Babaannemi evinin ışıklarının yandığını gördüm. Ona seslendim. Evine gittiğimde sol kolunun üzerinde yatıyordu. Her zaman giydiği beyaz pijamasında kan vardı. Köpek ısırdı sandım. Daha sonra polisleri, ambulansı ve yakınlarımızı aradım. Olay bu durumdan ibarettir" diye konuştu.

Babaannesi Pembe Boraze'nin kimseyle husumeti olmadığını da belirten Fadime Boraze, "Kesinlikle ne ben ve ablam ne de annem babaannemi öldürmedik. Babaannemin düşmanı yoktu. Elinde ya da üzerinde yüklü miktarda para ya da altın da yoktu. Eve girdiğimde dağınıklık da yoktu" dedi.

'ABLAMIN NİŞANLISIYLA AYNI ODADA KALMASINA KARŞI ÇIKARDI'

Babaannesini çok sevdiğini de dile getiren Fadime Boraze, "Sürekli babaannemde kalırdım. Yatmaya onun yanına giderdim. Babaannemin sağlığında ablam hakkında dedikodu yaptığını biliyordum, duyuyordum. Eniştem vize işlemlerini halletmek için Türkiye'ye geldiğinde, nişanlısı olan ablam ile Mustafa eniştem aynı odada kaldı. Daha düğün yapmadığımız için babaannem de dedikodu yapıyordu. Hayatta olduğu zamanlarda benimle ilgili bir dedikodusunu duymadım. Öldükten sonra duydum. Vefat ettikten sonra evinde çalıştığım Mehmet S. (63) ile benim hakkımda, 'Yaşlı adamla bastı' tarzında dedikodular duydum" ifadelerine yer verdi.

Olay tarihinde babasına baskı yapmadıklarını da sözlerine ekleyen Fadime Boraze, "Babam Faruk Boraze, olay günü milletle ilgileniyordu. Hep dışarıdaydı. Babamı bastırarak, konuşturmama gibi bir durumumuz da olmadı" diye konuştu.

'BABAMIN KİŞİLİĞİ YERİNE OTURMADI'

Mahkeme heyeti başkanının, babası Faruk Boraze ve teyzesi S.S.'nin ifadelerini okuması üzerine Fadime Boraze, "Teyzem ile herhangi bir husumetimiz yok. Baskı altında ifade verdiğini düşünüyorum. Babamın, bizim öldürdüğümüz yönündeki ifadesini de kişiliğinin tam yerine oturmamış olmasına bağlıyorum. Babaannem öldükten sonra iyice kötü oldu. Biraz sonra zaten tanışırsınız. Ablam Rukiye'nin babamı neden odasına çıkardığını bilmiyorum. Ablam, babama çok düşkündü, o yüzden daha fazla üzülmesin diyerek yapmış olabilir. Aklanmak istiyorum, beraatimi istiyorum" ifadelerini kullandı.

Fadime Boraze'nin savunmalarının ardından aralarında annesi Songül ve babası Faruk Boraze ile teyzesi S.S'nin de olduğu başka suçtan 1'i tutuklu, 10 tanık dinlendi. Kayınvalidesini kızının öldürmediğini öne süren tanık Songül Boraze, "Biz olayın üstüne vardık. Kayınvalidemin pijamasındaki kanı görünce bayıldım. Kızlarım ve benim hakkımda dedikodu yaptığını duydum" derken, eşi Faruk Boraze ise "Annemin gerçek katili kimse bir an önce ortaya çıksın. Annemi ilk gördüğümde yerde yatıyordu ve boğazından 'tıs' sesi geliyordu. Annemin evinde 2 bıçağı vardı. Emniyet Müdürlüğü'nde olayı kızlarım ve eşimin yaptığını söylesem de bu ifademi kabul etmiyorum. Sinir hastasıyım. İfade sırasında korktum, bu yüzden böyle ifade verdim" diye konuştu.

Sanık ve tanık ifadelerinin ardından söz alan davacı tarafın avukatı, sanık Fadime Boraze'nin olay tarihinde ay olarak 18 yaşının altında olduğunu ve hastaneden doğum kaydının dosyaya istenmesini söyledi.

Mahkeme heyeti verdiği ara kararla, davacı taraf avukatının Fadime Boraze'nin hastane doğum yaşı isteğinin reddine, ölen Pembe Boraze'nin ev telefonundan yapılan 156 ihbarının HTS kaydının ve ses çözümlenmesinin beklenmesine, bir sonraki duruşmada 2 tanığın daha dinlenmesine karar verdi ve duruşmayı 17 Ekim'e erteledi. Heyet, sanığın tutukluluk halinin de devamına karar verdi.

Mahkeme sonrası, Pembe Boraze'nin diğer torunlarının da aralarında olduğu davacı ve sanık yakınları arasında adliye koridorlarında ve adliye dışında sözlü tartışmalar yaşandı. Polis ekipleri, olaya müdahale ederek, iki tarafı da uzaklaştırdı.



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