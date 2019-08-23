Flaş Haber4 kişinin bulunduğu otomobil suya gömüldü
Son Dakika
Baba ve oğlunun doktoru dövdükleri anlar güvenlik kamerasında
ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde, sağlık raporu almaya geldikleri Aile Sağlığı Merkezi'nde bağırıp, taşkınlık yapan baba ve oğlunun kendilerini uyaran doktor Mehmet Akyol'u dövdükleri anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olay,...
GÜVENLİK 22.08.2019, 15:40
ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde, sağlık raporu almaya geldikleri Aile Sağlığı Merkezi'nde bağırıp, taşkınlık yapan baba ve oğlunun kendilerini uyaran doktor Mehmet Akyol'u dövdükleri anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olay, 16 Ağustos günü Yalvaç 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. O.E. ve oğlu G.E., sürücü belgesi için gerekli sağlık raporu almak için merkeze geldi. Baba ve oğlu, farklı doktorlara başvurdu. G.E.'ye rapor verilirken, kendisinin rapor alamamasına sinirlenen baba, "Bunlar bana nasıl rapor vermedi de oğluma verdi" diye bağırmaya başladı. Sesleri duyarak gelen doktor Mehmet Akyol, O.E.'yi, "Beyefendi burası Aile Sağlığı Merkezi, yüksek sesle konuşmazsanız iyi olur. Sinirliyseniz sakinleşmek için dışarıda hava alın" diyerek, sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada merkezdeki görevliler, polisi aradı. Aile Sağlığı Merkezi'nden çıkan O.E. bir süre sonra oğluyla geri gelip, bağırmaya devam etti. İkili, kendilerini ikinci kez uyaran Mehmet Akyol'a saldırdı. Gelen polis memurları, dövülen doktoru, baba ve oğlundan kurtardı. Gözaltına alınan O.E. ve G.E. polis merkezine götürülürken, doktor Mehmet Akyol önce Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Akyol'un başında 7 santim açıklık, burnunda da 3 kırık olduğu belirlendi. Doktor, burnundan ameliyat edildi. Akyol'un tedavisinin devam ettiği belirtilirken, saldırganlar polis merkezindeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Doktor Mehmet Akyol'un baba-oğuldan şikayetçi olacağı belirtildi. GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİNE YANSIDI O.E. ve G.E.'nin doktor Mehmet Akyol'u dövdükleri anlar ise Aile Sağlık Merkezi'nin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde baba ve oğlunun kendilerini uyaran Akyol'a merdivende saldırdığı anlar yer alıyor.
23°
sisli
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Röportaj & Söyleşi Tümü
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
Namaz Vakti 23 Ağustos 2019
|İmsak
|04:40
|Güneş
|06:14
|Öğle
|13:12
|İkindi
|16:57
|Akşam
|20:00
|Yatsı
|21:27
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
Yeni Sayımız
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016