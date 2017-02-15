Baba ve oğlunu öldürmekten 11 yıldır aranan şüpheli yakalandı

ADIYAMAN’ın Gölbaşı İlçesi’nde, Mazlum Önemli ve oğlu Murat Önemli'nin mezarlıkta cenaze defni sırasında öldürülmesiyle ilgili 11 yıldır aranan Mesut Tilkiler, Gaziantep'te sahte kimlikle yakalandı.Gölbaşı İlçesi'ne bağlı Yarbaşı Köyü'nde 2006 yılında bir cenaze defni sırasında açılan ateş sonucu 35 yaşındaki Mazlum Önemli ile 18 yaşındaki oğlu Murat Önemli yaşamını yitirdi. Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü, baba ve oğlunun ölümüyle ilgili aranan Mesut Tilkiler'in Gaziantep'te olduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine çalışma yapan polis, başka bir cinayetten de 38 yıl kesinleşmiş cezası bulunan Mesut Tilkiler’in, 'Selçuk Bektaş' adıyla kullandığı sahte kimlikle yakalayıp gözaltına aldı. Şüpheli, Adıyaman'a getirilerek sorguya alındı.

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