Baba ve oğlu uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, () - SAMSUN'da 52 yaşındaki Rıza Y. ile oğlu 25 yaşındaki Alican Y., uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Adiyeye sevk edilen baba tutuklandı, oğlu adli kontrolle serbest bırakıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları istihbarat çalışmada Canik İlçesi 200 Evler Mahallesi'nde oturan Rıza Y. ile oğlu Alican Y.'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisini edindi. Sivil ekipler dün şüphelilerin evine baskın yaptı. Yapılan baskında evin muhtelif yerlerine saklanmış 51 paket halinde 15 gram bonzai ele geçirilip, baba ve oğlu gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları tamamlanarak bugün adliyeye sevk edilen baba ve oğlu savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Burada da ifade veren şüphelilerden Rıza Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Oğlu Alican Y. ise adli kontrol altında tutulmak kaydıyla serbest bırakıldı.

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