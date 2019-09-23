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Baba ve oğlu iş yerinde bıçaklandı
KONYA'da, Mustafa Çimen (43) ile oğlu Bekir Çimen (24), iş yerlerine gelen 2 kişi tarafından bacaklarından bıçaklandı. Yaralı baba- oğul, kendi araçları ile gittikleri hastanede tedaviya alındı, kaçan saldırganların bulunması için...
GÜVENLİK 23.09.2019, 09:50
KONYA'da, Mustafa Çimen (43) ile oğlu Bekir Çimen (24), iş yerlerine gelen 2 kişi tarafından bacaklarından bıçaklandı. Yaralı baba- oğul, kendi araçları ile gittikleri hastanede tedaviya alındı, kaçan saldırganların bulunması için çalışma başlatıldı.
Olay, dün saat 22.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Esenler Mahallesi Başak Caddesi'nde meydana geldi. Mustafa Çimen ile oğlu Bekir Çimen, iş yerlerine gelen 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Bacaklarından yaralanan baba- oğul, kanlar içinde yerde kalırken, saldırganlar kaçtı. Baba- oğlun saldırının ardından araçlarıyla gittikleri Konya Numune Hastanesi'nde tedavilerine başlandı. Polis, kaçan saldırganların kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.
Olay, dün saat 22.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Esenler Mahallesi Başak Caddesi'nde meydana geldi. Mustafa Çimen ile oğlu Bekir Çimen, iş yerlerine gelen 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Bacaklarından yaralanan baba- oğul, kanlar içinde yerde kalırken, saldırganlar kaçtı. Baba- oğlun saldırının ardından araçlarıyla gittikleri Konya Numune Hastanesi'nde tedavilerine başlandı. Polis, kaçan saldırganların kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.
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