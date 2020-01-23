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Baba ve oğlu, husumeti oldukları kişiyi bıçakla yaraladı
GÜVENLİK 23.01.2020, 01:05
BURDUR'da baba ve oğlu, aralarında husumet bulunan Emre Taşçı’yı (25) bıçakla ağır yaraladı. Taşçı ameliyata alınırken, kaçan baba ve oğlu ise kısa sürede polis tarafından yakalandı.
Emre Taşçı ile aralarında daha önceden husumet bulunan İsmail A. ve oğlu Hüseyin Cevahir A., akşam saatlerinde Sinan Mahallesi Hatip Hoca Caddesi üzerinde karşılaştı. Emre Taşçı ile baba oğul tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonrası çıkan kavgada Emre Taşçı sağ baldırından bıçakla yaralandı. Kavga sırasında bir el de silahla havaya ateş açıldı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale ettikleri Emre Taşçı’yı ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürdü. Emre Taşçı’nın ameliyata alındığı belirtildi.
Olay yerinden kaçan baba ve oğlu ise yarım saat sonra Burdur Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan İsmail A. ve Hüseyin Cevahir A., polis merkezine götürüldü.
Emre Taşçı ile aralarında daha önceden husumet bulunan İsmail A. ve oğlu Hüseyin Cevahir A., akşam saatlerinde Sinan Mahallesi Hatip Hoca Caddesi üzerinde karşılaştı. Emre Taşçı ile baba oğul tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonrası çıkan kavgada Emre Taşçı sağ baldırından bıçakla yaralandı. Kavga sırasında bir el de silahla havaya ateş açıldı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale ettikleri Emre Taşçı’yı ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürdü. Emre Taşçı’nın ameliyata alındığı belirtildi.
Olay yerinden kaçan baba ve oğlu ise yarım saat sonra Burdur Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan İsmail A. ve Hüseyin Cevahir A., polis merkezine götürüldü.
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