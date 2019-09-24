Baba ve 3 çocuğun öldüğü kazanın nedeni araştırılıyor

SİVAS'ın Şarkışla ilçesinde dün otomobilin dere yatağına uçmasıyla meydana gelen, baba ve 3 oğlunun yaşamını yitirdiği kazada ağır yaralanan 4 kişinin tedavisi sürüyor. Yaralılardan ölen çocukların annesi Aysun Umuç'un hayati tehlikesinin devam ettiği belirtilirken, kazanın nedeni, sürücünün tedavi sonrası vereceği ifadeyle belli olacak.

Kaza, dün sabah saat 05.00 sıralarında Sivas'ın Şarkışla ile Kayseri'nin Pınarbaşı ilçeleri arasındaki yolda meydana geldi. Pınarbaşı'ndan Sivas yönüne giden ve Fatih Umuç yönetimindeki 16 DLA 93 plakalı otomobil, bir anda kontrolden çıkarak, yol kenarında bulunan dere yatağına uçtu. Kazayı fark eden çevredekiler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Yaklaşık 15 metre yükseklikten uçan ve ters dönerek duran otomobilde bulunan Hakan Umuç (35) ve oğlu Yunus Emre Umuç (6 aylık) olay yerinde, diğer iki oğlu Yavuz Selim Umuç (9) ile Yusuf Kenan Umuç (7) ise kaldırıldıkları Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Kazada, ölen çocukların annesi Aysun Umuç (32) ile otomobil sürücüsü Fatih Umuç, Hicran Dalga (32) ve Sibel Erva Dalga (3) ise yaralandı. Baba Hakan Umuç ile oğulları Yunus Emre, Yavuz Selim ve Yusuf Kenan Umuç'un cenazeleri, otopsi sonrası yakınları tarafından alınıp, defnedilmek üzere Kars'ın Sarıkamış ilçesine götürüldü.

Kaza yapan araçtakilerin Hatay'da, kız kardeşleri Fatma Köse'nin düğün töreninden döndükleri ortaya çıkmıştı.

ANNENİN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan sürücü Fatih Umuç ile birlikte, kazada ölen Hakan Umuç'un eşi Aysun Umuç, Hicran Dalga ve Sibel Erva Dalga'nın hastanedeki tedavileri sürüyor. Ağır yaralanan anne Aysun Umuç'un hayati tehlikesinin devam ettiği ve yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Yaralılardan Hicran Dalga'nın da yoğun bakıma alındığı belirtildi.

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Kaza sonrası olay yerinde yapılan çalışmada, kazanın sabah saatlerinde olması nedeniyle sürücünün uykusuzluk ve dikkatsizlik sonucu otomobilin kontrolünü kaybederek dereye uçtuğu değerlendiriliyor.

Kazanın kesin nedeni, sürücü Fatih Umuç'un hastanedeki tedavisinin ardından savcılık tarafından alınacak ifadesi sonrası belli olacak.



