Baba ve 2 aylık oğlu kazada öldü

BALIKESİR'in Sındırgı İlçesi'nde, iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada, 30 yaşındaki Serdar Koç ve oğlu 2 aylık Murat Koç yaşamlarını yitirdi. Baba ve oğlun cenazeleri, Kepsut'un Gökköy Mahallesi'nde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Sındırgı'da bu sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında; Balıkesir yönünden Sındırgı'ya giden Serdar Koç'un yönetimindeki 10 ZH 750 plakalı otomobille, Sındırgı'ya 2 kilometre uzaklıkta, karşı yönden gelen 42 yaşındaki İsmail Dayı yönetimindeki 10 ZB 307 plakalı otomobil çarpıştı. Otomobillerin hurdaya döndüğü kazada Serdar Koç olay yerinde, oğlu Murat Koç ise kaldırıldığı Balıkesir Devlet Hastanesi'nde öldü. Kazada yaralanan Serdar Koç'un eşi 30 yaşındaki Elvan Koç, kızı 4 yaşındaki Nihle Koç ile diğer sürücü İsmail Dayı ise Balıkesir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazada ölen Serdar Koç ve oğlu Murat Koç, Kepsut'un Gökköy Mahallesi'nde toprağa verildi.



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