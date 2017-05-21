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Baba oğula kurşun yağdırdı 1 ölü 1 yaralı

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, () - KASTAMONU'da Yavuz D., iddiaya göre önceden aralarında husumet olduğu iddia edilen 51 yaşındaki Hayati Sağır ile oğlu 21 yaşındaki İsa Can Sağır'a yaşanan tartışmanın ardından kurşun yağdırdı. Hayati...

Baba oğula kurşun yağdırdı 1 ölü 1 yaralı

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, () - KASTAMONU'da Yavuz D., iddiaya göre önceden aralarında husumet olduğu iddia edilen 51 yaşındaki Hayati Sağır ile oğlu 21 yaşındaki İsa Can Sağır'a yaşanan tartışmanın ardından kurşun yağdırdı. Hayati Sağır'ı öldürüp oğlunu da ağır yaralayan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.
Olay, saat 17.00 sıralarında Küre ilçesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Yavuz D., aralarında daha önce husumet olduğu öğrenilen Hayati Sağır ve oğlu İsa Can Sağır'ın içerisinde bulunduğu aracın önünü kesti. Araçtan inen  baba ve oğlunun, Yavuz D. ile tartışmaya başladı. Yaşanan tartışma sonrası belinden tabancasını çeken Yavuz D., baba ve oğluna kurşun yağdırdı. Kurşunların isabet ettiği Hayati ve oğlu İsa Can Sağır, kanlar içerisinde kalırken, Yavuz D., aracıyla olay yerinden kaçtı.
Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri sevk edildi. Hayati Sağır olay yerinde yaşamını kaybederken, ağır yaralanan İsa Can Sağır 112 Acil ambulansıyla kaldırıldığı Kastamonu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Baba ve oğluna kurşun yağdıran Yavuz D. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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