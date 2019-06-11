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Baba- oğul kavgası kazaya neden oldu: 3 yaralı

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, mezuniyet töreni öncesi kiraladığı otomobilde kız arkadaşı Aynur B. (19) ile sohbet eden Hasan K. (19), bölgeden geçen babası İsmet K.'nin (43) falçatalı saldırısına uğradı. Hasan K., camı kapatıp, gaza...

Baba- oğul kavgası kazaya neden oldu: 3 yaralı
AYDIN'ın Efeler ilçesinde, mezuniyet töreni öncesi kiraladığı otomobilde kız arkadaşı Aynur B. (19) ile sohbet eden Hasan K. (19), bölgeden geçen babası İsmet K.'nin (43) falçatalı saldırısına uğradı. Hasan K., camı kapatıp, gaza basarak kaçmak istedi ancak kolu cama sıkışan İsmet K. de otomobille birlikte sürüklendi. Otomobil bir duvara çarparak dururken, İsmet K. ile oğlu ve oğlunun kız arkadaşı yaralandı.
Olay, saat 14.00 sıralarında Fatih Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinde meydana geldi. Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olan Hasan K., bugün yapılacak mezuniyet töreni öncesinde otomobil kiralayarak, kız arkadaşı Aynur B. ile gezmeye çıktı.
İkili bir süre dolaştıktan sonra kapalı pazar yerine geldi. Ancak aynı dakikalarda pazar yerine gelen hurdacı İsmet K., oğlunu kiralık otomobilin içinde gördü.
Aralarında daha önceden sorunlar bulunan baba ve oğlu tartışmaya başladı. Tartışma sırasında baba İsmet K., yanında taşıdığı falçatayı çekip, sürücü koltuğunda oturan oğlunun sol omzuna sapladı. Hasan K. de camı kapatıp, gaza basarak kaçmak istedi.  Ancak kolu camı sıkışan İsmet K., otomobille birlikte sürüklendi. Hızla pazar yerinden çıkan otomobil, 25 metre ilerideki bir sitenin beton duvarına çarparak, durdu. Araçla duvar arasında sıkışan İsmet K. ile otomobilde bulunan Hasan K. ve Aynur B. yaralandı. Yaralılar ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. İsmet K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Polis, soruşturma başlattı.

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