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Baba- oğul, evlerinde çıkan yangında can verdi

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, () - ESKİŞEHİR'in Odunpazarı ilçesinde, 2 katlı evde çıkan yangında, Uğur Çaylak (26) ile onu kurtarmaya çalışan babası Yaşar Çaylak (52) yaşamını yitirdi. Yangında eşi ile oğlunu kaybeden Tülay Çaylak...

Baba- oğul, evlerinde çıkan yangında can verdi

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, () - ESKİŞEHİR'in Odunpazarı ilçesinde, 2 katlı evde çıkan yangında, Uğur Çaylak (26) ile onu kurtarmaya çalışan babası Yaşar Çaylak (52) yaşamını yitirdi. Yangında eşi ile oğlunu kaybeden Tülay Çaylak ise kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. 
Odunpazarı'na bağlı Akçağlan Mahallesi Poyraz Sokak'taki Yaşar- Tülay Çaylak çiftine ait 2 katlı evde, saat 05.00 sıralarında, iddiaya göre, elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu yangın çıktı. Alevler, tüm evi sarmaya başlarken, üst katta bulunan ve dumandan etkilenen Tülay Çaylak, komşular tarafından dışarı çıkarıldı. Alt katta uyuyan Uğur Çaylak ile onu kurtarmak için yanına gelen babası Yaşar Çaylak ise hayatını kaybetti. Evdeki yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu güçlükle söndürüldü. Baba- oğulun kullanılamaz hale gelen evden alınan cansız bedenleri, otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü. Aynı hastanede tedaviye alınan Tülay Çaylak'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı. 

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