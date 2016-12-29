Baba-oğul, Cumhurbaşkanına, Başbakana ve cami imamına hakaretten yargılanıyor

Kemal ATLAN/ ESKİŞEHİR, () - ESKİŞEHİR'de, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında gece sala okunduğu için imam Ali Türk'e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Başbakan Binali Yıldırım'a hakaret etmekle suçlanan 45 yaşındaki Özcan Y. ile oğlu 20 yaşındaki Alper Y. 25'er yıl hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

Olay, Eskişehir'in Sazova Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat işçiliği ve düğünlerde müzisyenlik yapan Özcan Y. darbe girişimi gecesi saat 02.00 sıralarında Karabayır Bağları Camii'nde sala verilmesine sinirlenerek cami önüne gitti. Alkollü olan Özcan Y. iddialara göre, burada bağırarak Cumhurbaşkanı, Başbakan ve cami imamına hakaret içeren sözler söyledi.

Cami imamı Ali Türk, güvenlik kamerası görüntülerinden cami önüne gelen kişinin Özcan Y. ile oğlu Alper Y. olduğunu görünce, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. İfadeleri alınıp adli kontrol kararı ile serbest bırakılan baba Özcan Y. ile oğlu Alper Y. hakkında Eskişehir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek, birden fazla kişiyle tehdit, hakaret, silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından dava açıldı.

Davanın ikinci duruşması bugün yapıldı. Duruşmaya tutuksuz sanıklar Özcan Y. ve oğlu Alper Y. ile sanıklardan davacı olan cami imamı Ali Türk ve avukatlar katıldı.

Camii İmamı Ali Türk, sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek cezalandırılmalarını istedi. Duruşmada dinlenen tanıklar, sanıklardan Özcan Y.'yi olay gecesi alkollü olduğunu gördüklerini ancak küfür ve hakaret edici sözler söylediğini duymadıklarını belirtti.

Müşteki avukatı Mustafa Özkan, kamera kayıtlarında her şeyin bulunduğunu söyleyerek, "Olay gecesi oğlunun babasından önce hareket ettiği ve caminin kapısını açmaya çalıştığı görülmektedir. Sanıklar, Anayasal düzeni değiştirmeye yönelik harekette bulunmuşlardır, cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

Sanıklardan Özcan Y. ise suçlamaları kabul etmeyerek olay gecesi aşırı alkollü olduğunu söyledi. Özcan Y., "Ben düğünde davul çalıyorum. Olay gecesi aşırı alkollüydüm. Eve geldiğimde sela sesini duyunca camiye gittim. Bu saatte kimin öldüğünü merak etmiştim. Arkamdan oğlum gelmiş. Darbe girişimi olduğunu da bilmiyordum. Oğlum beni eve getirmiş. Ben kimseye hakaret ettiğimi hatırlamıyorum" diye konuştu.

Eskişehir 2'nci Ağır Ceza Mahkeme heyeti sanıklara ait cep telefon kayıtlarının incelenmesi için duruşmayı 7 Mart 2017 tarihine erteledi.

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