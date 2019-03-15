Baba- oğlunun yönettiği suç örgütüne operasyon: 7 gözaltı

KARAMAN'da, tekel bayi sahibi Resul G. (22) ile babası Mehmet G.'nin(59) liderliğini yaptıkları ileri sürülen çeteye operasyon düzenlendi. Baba ve oğlunun da aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, 'silahlı suç örgütü yönetmek ve üye olmak', 'uyuşturucu ve sahte içki satmak', 'ev ve iş yerlerine kurşunlamak' suçlarından adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Savcısı Hacı Ömer Ergün tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Resul G. ve babası Mehmet G.'nin liderliğini yaptıkları iddia edilen çeteye yönelik Kaçakçılık ve Organize Suçlar Mücadele Şubesi ekipleri, dün operasyon düzenledi. Daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda Resul G. ve Mehmet G.'nin de aralarında olduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin tekel bayiinde uyuşturucu ve kaçak içki sattığı, husumetli oldukları kişilerin ev ve iş yerlerini silahla ateş ettikleri öne sürülüyor

7 şüpheli sorgularının ardından 'silahlı suç örgütü yönetmek ve üye olmak', 'uyuşturucu ve sahte içki satmak', 'ev ve iş yerlerine kurşunlamak' suçundan adliyeye sevk edildi.



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