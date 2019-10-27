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Baba- oğlun öldüğü evdeki yangından 1'i bebek 6 kişi kurtarılmış

GİRESUN'un Yağlıdere ilçesine bağlı Sınır köyünde, Ahmet (90) ve oğlu Osman Çil'in (60) hayatını kaybettiği yangında küle dönen 3 katlı evden 1'i bebek 6 kişiyi köylülerin kurtardığı ortaya çıktı.  Yağlıdere'nin Sınır...

GÜVENLİK 27.10.2019, 13:35
GİRESUN'un Yağlıdere ilçesine bağlı Sınır köyünde, Ahmet (90) ve oğlu Osman Çil'in (60) hayatını kaybettiği yangında küle dönen 3 katlı evden 1'i bebek 6 kişiyi köylülerin kurtardığı ortaya çıktı. 

Yağlıdere'nin Sınır köyüne bağlı Fındıcak Mahallesi'nde, Ahmet Çil'e ait 3 katlı evde, dün saat 21.30 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede tüm evi sardı. İhbar üzerine köye, Giresun ve Yağlıdere belediyelerinin itfaiye görevlileri ile AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, hemen müdahaleye başladığı yangını güçlükle kontrol altına alıp, söndürebildi. Çalışmaların ardından küle dönen evde, Ahmet ve oğlu Osman Çil'in cansız bedenlerine ulaşıldı. Baba- oğlun cansız bedenleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga götürüldü. 

'ATLAMALARI İÇİN BATTANİYE AÇTIK'

Ahmet ve oğlu Osman Çil'in hayatını kaybettiği yangında, küle dönen evde bulunan 1'i bebek 6 kişinin de alevleri söndürmek için seferber olan köylülerce kurtarıldığı ortaya çıktı. Köy sakini Mahmut Çil, yangını söndürmek için tüm komşuları ve köylülerle birlikte çaba sarf ettiklerini anlattı. Baba ile oğluna, evin dışına battaniye açarak, balkondan atlamaları için seslendiklerini belirten Çil, evden 1'i bebek 6 kişinin köylülerce kurtarıldığını aktardı. Mahmut Çil, "Yangın olduğunu duyduk, herkes seferber oldu. Evin yanına koştuk. İçeriden 1'i bebek 6 kişi kurtarıldı. Baba- oğul, alevlerin arasında kalıp, çıkamamışlar. Balkon tarafına geçip, altta battaniye açtık, atlamaları için çok seslendik ama bizi duyamadılar. Çok üzgünüz, çok çaba sarf ettik ama kurtaramadık" dedi.

Yıldırım isabet etmesi sonucu başladığı öne sürülen yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.
 

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