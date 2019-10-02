Baba-kız, 6 aylık tedavi sonrası yine kazada yaralandı

AKSARAY'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılardan Suriyeli Hasan Ahmaddip ile kızı Reyan'ın, 6 ay önce geçirdiği trafik kazası nedeniyle tedavi için gittiği İstanbul'dan Adana'ya döndüğü öğrenildi.

Kaza, saat 07.00 sıralarında, Aksaray- Ankara yolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Hasan Çukurlu (37) yönetimindeki 63 K 4991 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada sürücü Hasan Çukurlu, araçtaki Suriye uyruklu Hasan Ahmaddip (49) ve kızı Reyan Ahmaddip (8) ile Halil el Yasin (36) yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 4 yaralıyı ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hasan Ahmaddip ile kızı Reyan'ın, 6 ay önce geçirdiği trafik kazası nedeniyle tedavi için gittiği İstanbul'daki hastaneden Adana'ya döndüğü sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.



