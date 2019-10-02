Son Dakika
Baba-kız, 6 aylık tedavi sonrası yine kazada yaralandı
AKSARAY'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılardan Suriyeli Hasan Ahmaddip ile kızı Reyan'ın, 6 ay önce geçirdiği trafik kazası nedeniyle...
GÜVENLİK 02.10.2019, 11:06
AKSARAY'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılardan Suriyeli Hasan Ahmaddip ile kızı Reyan'ın, 6 ay önce geçirdiği trafik kazası nedeniyle tedavi için gittiği İstanbul'dan Adana'ya döndüğü öğrenildi.
Kaza, saat 07.00 sıralarında, Aksaray- Ankara yolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Hasan Çukurlu (37) yönetimindeki 63 K 4991 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada sürücü Hasan Çukurlu, araçtaki Suriye uyruklu Hasan Ahmaddip (49) ve kızı Reyan Ahmaddip (8) ile Halil el Yasin (36) yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 4 yaralıyı ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hasan Ahmaddip ile kızı Reyan'ın, 6 ay önce geçirdiği trafik kazası nedeniyle tedavi için gittiği İstanbul'daki hastaneden Adana'ya döndüğü sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.
Kaza, saat 07.00 sıralarında, Aksaray- Ankara yolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Hasan Çukurlu (37) yönetimindeki 63 K 4991 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada sürücü Hasan Çukurlu, araçtaki Suriye uyruklu Hasan Ahmaddip (49) ve kızı Reyan Ahmaddip (8) ile Halil el Yasin (36) yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 4 yaralıyı ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hasan Ahmaddip ile kızı Reyan'ın, 6 ay önce geçirdiği trafik kazası nedeniyle tedavi için gittiği İstanbul'daki hastaneden Adana'ya döndüğü sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.
22°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 02 Ekim 2019
|İmsak
|05:31
|Güneş
|06:55
|Öğle
|12:58
|İkindi
|16:14
|Akşam
|18:52
|Yatsı
|20:11
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|14
|2. Fenerbahçe
|6
|11
|3. Gazişehir
|6
|11
|4. Trabzonspor
|6
|9
|5. Sivasspor
|6
|9
|6. Konyaspor
|6
|9
|7. Galatasaray
|6
|9
|8. Başakşehir
|6
|8
|9. Denizlispor
|6
|8
|10. Antalyaspor
|6
|8
|11. Ankaragücü
|6
|8
|12. Çaykur Rizespor
|6
|8
|13. Malatyaspor
|6
|7
|14. Kasımpaşa
|6
|7
|15. Göztepe
|6
|6
|16. Beşiktaş
|6
|5
|17. Kayserispor
|6
|3
|18. Gençlerbirliği
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Akhisar Bld.Spor
|6
|13
|2. Bursaspor
|6
|12
|3. Ümraniye
|6
|11
|4. Hatayspor
|6
|11
|5. Adana Demirspor
|6
|10
|6. Balıkesirspor
|6
|10
|7. Keçiörengücü
|6
|10
|8. Osmanlıspor
|6
|10
|9. Fatih Karagümrük
|6
|9
|10. İstanbulspor
|6
|9
|11. Altay
|6
|9
|12. Erzurum BB
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Altınordu
|6
|5
|15. Menemen Belediyespor
|6
|4
|16. Boluspor
|6
|2
|17. Giresunspor
|6
|2
|18. Eskişehirspor
|6
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|21
|2. Man City
|7
|16
|3. Leicester City
|7
|14
|4. Arsenal
|7
|12
|5. West Ham
|7
|12
|6. Tottenham
|7
|11
|7. Chelsea
|7
|11
|8. Bournemouth
|7
|11
|9. Crystal Palace
|7
|11
|10. M. United
|7
|9
|11. Burnley
|7
|9
|12. Sheffield United
|7
|8
|13. Wolverhampton
|7
|7
|14. Southampton
|7
|7
|15. Everton
|7
|7
|16. Brighton
|7
|6
|17. Norwich City
|7
|6
|18. Aston Villa
|7
|5
|19. Newcastle
|7
|5
|20. Watford
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|15
|2. Granada
|7
|14
|3. Atletico Madrid
|7
|14
|4. Barcelona
|7
|13
|5. Real Sociedad
|7
|13
|6. Sevilla
|7
|13
|7. Athletic Bilbao
|7
|12
|8. Villarreal
|7
|11
|9. Valencia
|7
|9
|10. Real Valladolid
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Levante
|7
|8
|13. Osasuna
|7
|8
|14. Deportivo Alaves
|7
|8
|15. Real Betis
|7
|8
|16. Getafe
|7
|7
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Espanyol
|7
|5
|19. Mallorca
|7
|4
|20. Leganés
|7
|2