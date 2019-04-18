Baba ile oğlu 9 yıl arayla kahveye giren aracın altında kalarak öldü (4)

TOPRAĞA VERİLDİLER
İzmir'in Bayraklı ilçesinde, freninin boşaldığı öne sürülen kamyonun daldığı kahvede hayatını kaybeden Haki Küçükdemir ile amcasının oğlu Hasan Küçükdemir'in cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Yamanlar Cemevi'ne götürülen kuzenlerin cenazeleri, burada kılınan namazdan sonra Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi. Haki Küçükdemir ile Hasan Küçükdemir'in yakınları, cenaze töreninde büyük üzüntü yaşadı.
Taylan YILDIRIM/İZMİR, ()
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