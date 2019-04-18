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Baba ile oğlu 9 yıl arayla kahveye giren aracın altında kalarak öldü (3)

'ÇOCUKLARA ÇARPMAMAK İÇİN DİREKSİYONU KIRDIM' İzmir'in Bayraklı ilçesine bağlı Onur Mahallesi'ndeki kahveye kamyonla giren ve amca çocukları Haki Küçükdemir ile Hasan Küçükdemir'in hayatını kaybetmesine neden olan Özcan Ç., hastanedeki...

Baba ile oğlu 9 yıl arayla kahveye giren aracın altında kalarak öldü (3)

'ÇOCUKLARA ÇARPMAMAK İÇİN DİREKSİYONU KIRDIM'
İzmir'in Bayraklı ilçesine bağlı Onur Mahallesi'ndeki kahveye kamyonla giren ve amca çocukları Haki Küçükdemir ile Hasan Küçükdemir'in hayatını kaybetmesine neden olan Özcan Ç., hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Emniyete götürülen Özcan Ç.'nin, buradaki ifadesinde, olayın bir anda gerçekleştiğini belirterek, "Kahvenin yakınındaki inşaattan çıktım, kamyonda az yük vardı. Yokuştan inerken, bir kere frene bastım; ancak ikinci bastığımda frenlerin tutmadığını fark ettim. Yan taraftaki binalara çarparak, duramadım; çünkü kamyonun etrafında çocuklar vardı. Onlara çarpmamak için direksiyonu sola kırdım" dediği öğrenildi.

Davut CAN/İZMİR, ()

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