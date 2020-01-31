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Baba devrilen traktör altında can verdi, oğlu yaralandı
GÜVENLİK 31.01.2020, 12:57
BURDUR'un Ağlasun ilçesinde, yoğun sis nedeniyle devrilen traktörün altında kalan sürücü İsa Işık (48) yaşamını yitirdi, oğlu Halil İbrahim Işık (14) yaralandı.
Ağlasun ilçesinin Çanaklı köyünde oturan İsa Işık ile oğlu Halil İbrahim Işık, kaybolan küçükbaşlarını bulmak için dün sabah traktörle dağlık alana gitti. Baba- oğlun akşam eve dönmemesi üzerine 112 Acil Servis'ten yardım isteyen yakınları, dağ yolunda aramaya başladı. Akşam saatlerinde dağ yolunda traktörü şarampolde devrilmiş gören köylüler ve jandarma, İsa Işık'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Halil İbrahim Işık ise yaralı bulundu. Halil İbrahim Işık, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla götürüldüğü Burdur Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Halil İbrahim Işık'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. İsa Işık'ın cansız bedeni ise morga götürüldü. Kaza bölgesinde yoğun sis olduğu, İsa Işık'ın yolu görememesi üzerine traktörün kontrolünden çıkıp, devrildiği ihtimali üzerinde duruluyor.
Ağlasun ilçesinin Çanaklı köyünde oturan İsa Işık ile oğlu Halil İbrahim Işık, kaybolan küçükbaşlarını bulmak için dün sabah traktörle dağlık alana gitti. Baba- oğlun akşam eve dönmemesi üzerine 112 Acil Servis'ten yardım isteyen yakınları, dağ yolunda aramaya başladı. Akşam saatlerinde dağ yolunda traktörü şarampolde devrilmiş gören köylüler ve jandarma, İsa Işık'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Halil İbrahim Işık ise yaralı bulundu. Halil İbrahim Işık, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla götürüldüğü Burdur Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Halil İbrahim Işık'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. İsa Işık'ın cansız bedeni ise morga götürüldü. Kaza bölgesinde yoğun sis olduğu, İsa Işık'ın yolu görememesi üzerine traktörün kontrolünden çıkıp, devrildiği ihtimali üzerinde duruluyor.
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