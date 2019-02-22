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Baba cinayeti sanığı çocuk: Niyetim öldürmek değildi

ANTALYA'da, babası Murat U.'yu (41) tabancayla başından vurup öldüren H.U. (14), dedesine ait silahı temizlerken yanlışlıkla ateş aldığını, niyetinin öldürmek olmadığını söyledi. Kepez ilçesi Kültür Mahallesi 3840 Sokak'ta 2 katlı...

Baba cinayeti sanığı çocuk: Niyetim öldürmek değildi
ANTALYA'da, babası Murat U.'yu (41) tabancayla başından vurup öldüren H.U. (14), dedesine ait silahı temizlerken yanlışlıkla ateş aldığını, niyetinin öldürmek olmadığını söyledi.
Kepez ilçesi Kültür Mahallesi 3840 Sokak'ta 2 katlı binanın üst katındaki dairede oturan Aysun- Murat U. çiftinin iki çocuğundan 8'inci sınıf öğrencisi H.U., geçen 5 Ekim günü sabah saatlerinde salonda kanepede uyuyan babası Murat U.'yu tabancayla başından vurduktan sonra kaçtı. Silah sesine uyanan anne Aysun U., eşini kan içinde görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Murat U.'nun öldüğünü belirledi. Cinayet Büro ekiplerinin ifadesine başvurduğu Aysun U., eşinin oğlu H.U. tarafından vurulduğunu söyledi. Polis, H.U.'yu kısa süre sonra olay yerinin yakınındaki bir sokakta yakaladı. H.U., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Antalya Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkan H.U., oldukça tedirgin göründü. Mahkeme başkanına, "Benim niyetim babamı öldürmek değildi" diyen H.U. olay anını şöyle anlattı:
“Babam bize zulmediyordu. Bir seferinde annemin boğazını sıkmıştı. Kardeşimi de dövüyordu. Olaydan bir gün önce dedemin silahını almıştım. Tuvalet ihtiyacımı karşılamak için kalktığımda aklıma silahı temizlemek geldi. Balkona da silahı temizlemek için çıktım. Silahı öylesine ileriye doğru uzattım. Tam geri çekerken de ateş aldı. Niyetim öldürmek değildi" dedi. H.U. emniyetteki ifadesini ise o anki psikolojiyle verdiğini, doğru olmadığını öne sürdü. Duruşma eksiklerin giderilmesi için ertelendi.

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