Baba, cep telefonunu almak istediği kızı tarafından bıçaklandı (2)

BIÇAĞI BABASININ ELİNDEN ALMIŞ

İzmir'in Bayraklı ilçesinde tartıştığı babası Faruk Dede'yi bıçaklayıp öldüren Ö.A.'nın emniyetteki işlemleri devam ederken, yaşı küçük olduğu için ifadesi savcı tarafından alınacak. Gerek komşularının anlatımlarından, gerekse de anne Yeliz A.'nın ifadesinden cinayetin ayrıntıları da ortaya çıktı. Tek katlı evde yaşayan ailenin komşuları, babası ile kızın geçmişte sık sık tartıştıklarını anlattı.

Basit yaralama, tehdit, görevini yaptırmamak gibi suçlardan girdiği cezaevinden 1.5 ay önce çıkan Faruk Dede'nin, sık sık alkol aldığı, sonrasında eşi ve kızıyla kavga ettiği ileri sürüldü. Akşam da Faruk Dede ile eşi, kızı ve yakınının evin bahçesinde mangal yaptıkları, ardından Ö.A.'nın yanlarından ayrıldığı belirlendi.

Polise ifade veren anne Yeliz A.'nın, kızının gece eve geç geldiğini, bu sırada uyanan Faruk Dede'nin, bu yüzden kızdığını, sonrasında da aralarında tartışma çıktığını söylediği öğrenildi. Yeliz A. ifadesinde ayrıca, "Eşim alkollü olduğu için zaten zorla ayakta duruyordu. Kızımı ölümle tehdit etti. Mutfaktan bıçak alıp geldi. Kızım da elinden bıçağı alıp babasını bıçakladı. Ama sonradan ambulansı da kızım çağırdı" dediği belirtildi.

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