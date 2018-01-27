Azez’de ÖSO bünyesindeki Kürt savaşçılar, YPG’ye karşı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin’e yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Özgür Suriye Ordusu bünyesindeki bir grup Kürt kökenli Suriyeli, terör örgütü PKK/YPG'ye karşı mücadele ediyor.Suriye iç savaşının ardından Azez’de yaşayan Kürt kökenli az sayıdaki kişi de Özgür Suriye Ordusu saflarına katıldı. ÖSO bileşenlerinden olan Ceyşel Şamel grubu içerisinde yer alan 30 Kürt savaşçı, Arap ve Türkmenler ile Afrin’de terör örgütü YPG’ye karşı mücadele veriyor. Olası saldırı ve sızmaları önlemek için cephede oluşturulan mevzilerde nöbet tutan ÖSO üyesi Kürtler, amaçlarının Afrin’deki Kürt kardeşlerilerini terör örgütünün zulmünden kurtarmak olduğunu ifade etti. Kürt savaşçılar, bunun için ne gerekiyorsa yapacaklarını belirtti.SINIR HATTINDA TEYAKKUZ DURUMUAfrin’e sadece 15 kilometre uzaklıktaki Azez’de kontrolü elinde bulunduran Özgür Suriye Ordusu güçleri, son günlerde operasyonların sürdüğü Cabel Burseya Dağı’nın yanı sıra Maranez, Minnag, Tel Rıfat ve Melkiye bölgesinde teyakkuzda bekliyor. ÖSO üyeleri, Burseya Dağı operasyonu sonrası harekat alanının genişletilerek doğuya kaydırılacağını ve Afrin çevresinde yer alan bölgelerin YPG’den arındırılarak özgürleştirileceğini ifade etti.Öte yandan Burseya Dağı ve çevresindeki terör örgütü unsurlarının bulunduğu bölgeler ise Türkiye sınırında konuşlu birlikler tarafından topçu ateşiyle baskı altına alınıyor.

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