Azez ve El Rai'de bombalı saldırılarda 3 kişi yaralandı

GAZİANTEP, () - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütü DEAŞ'tan temizlenerek Özgür Suriye Ordusu denetimine giren Suriye'nin El Rai bölgesinde araziye döşenmiş el yapımı patlayıcı, Azez'de ise bomba yüklü motosikletle yapılan saldırılarda 3 kişi yaralandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan bilgilendirmede, TSK tarafından DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek amacıyla; 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'nın 7 ay sürdüğü ve 243 meskun mahalin özgürleştirildiği belirtildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin birçok kurum ve kuruluşuyla bölge halkının güvende günlük yaşamlarına dönmesi için üstün gayret gösterdiğini ancak bölgenin halen kendine özgü risk ve tehlikeleri de bünyesinde barındırdığına değinilen bilgilendirmede şöyle denildi:

"Türkiye Cumhuriyetinin bölge halkının güvenliği ve yaşamlarını normalleştirme sürecinde aşağıda örnekleri sunulan olaylar da yaşanmaktadır. 16 Mayıs 2017 tarihinde El Rai kuzeydoğu çıkışında bölgeye yapılacak bir ambar binası için zemin düzeltmesi yapan Emniyet Teşkilatına ait bir zırhlı iş makinası saat 15.58’de daha önceden yerleştirilen bir EYP’nin patlatılması neticesinde hafif zarar görmüştür. Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmamıştır. Bölgede yapılan aramalarda tuzaklanmış 8 EYP daha tespit edilerek imha edilmiştir. 16 Mayıs 2017 tarihinde saat 20.56’da Azez merkezde bulunan bir trafonun yakınına kimliği belirsiz kişiler tarafından bırakılan bomba yüklü bir motosikletin patlatılması neticesinde biri ağır iki yerel polis memuru ve bir sivil olmak üzere 3 kişi yaralanmış, yaralı polis memuru Kilis Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri ve devletimizin ilgili kurum ve kuruluşları tarafından bölge halkının huzur ve barış içinde yaşamlarına devam etmesi için özverili ve gayretli çalışmaları devam etmektedir."