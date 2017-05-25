Azez ilçe merkezinde bombalı saldırı: 5 ölü, 3 yaralı

Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS, () - KİLİS'in karşısındaki Suriye'nin Azez ilçe merkezinde DEAŞ'yı teröristler tarafından bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) kontrolündeki Azez ilçe merkezinde, DEAŞ'lı teröristlerce gece saatlerinde bombalı saldırı düzenlendi. Caddede meydana gelen şiddetli patlamada ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 3 kişi ise yaralandı. Saldırı sonrası sınır hattında alarm durumuna geçilirken, patlamada yaralananlar sahra hastanesinde tedaviye alındı.

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