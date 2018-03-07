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Azez'den Afrin'e doğru operasyon hız kazandı, merkeze 7 km kaldı

ZEYTİN Dalı Harekâtı kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komando birlikleri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin Afrin merkeze yönelik operasyonları, hava koşullarında da herhangi bir olumsuzluk yaşanmamasıyla birlikte hız kazandı....

Azez'den Afrin'e doğru operasyon hız kazandı, merkeze 7 km kaldı
ZEYTİN Dalı Harekâtı kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komando birlikleri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin Afrin merkeze yönelik operasyonları, hava koşullarında da herhangi bir olumsuzluk yaşanmamasıyla birlikte hız kazandı. Afrin merkeze 7 kilometre kaldığı öğrenildi. Bölgede, Azez yakınlarındaki Bafilyun tepesinin ardından Şeran beldesi ele geçirildi, bugün sabah saatlerinde de Keffercenne köyü teröristlerden temizlendi.
Suriye'de TSK'nın sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekâtı'nda Mehmetçik'in ve ÖSO mensuplarının ilerleyişi sürüyor. Bugün sabah namazı sonrası Şeran beldesinin köyleri tek tek ele geçirilmeye başlandı. TSK, Azez yakınlarındaki yerlerden Afrin yönüne doğru kaçmaya başlayan teröristleri, savaş uçaklarıyla ve topçu birliklerinin atışlarıyla vurmayı sürdürüyor. TSK'nın hava ve kara desteği ile Şeran'ın etrafındaki köy ve tepeleri alarak ilerleyen ÖSO güçlerinin de bugün Kefer Cenne köyünde yaşanan şiddetli çatışmaların ardından Afrin yönüne doğru ilerlemeyi sürdürdüğü öğrenildi.
KEFFERCENNE STRATEJİK ÖNEMDE
ÖSO Livai Şimal Komutanı Abdullah Halil, 'ya yaptığı açıklamada, Keffercenne'nin son derece stratejik öneme sahip bir köy olduğunu, Afrin'e ilerlemenin bundan sonra daha kolay olacağını belirtti. Afrin'in Kefer Cenne'nin altında kaldığını anlatan Halil, üst bölgeden yapılacak ilerleme ile Afrin'e kısa bir süre içerisinde ulaşılabileceğini ifade etti.
Raco'nun tamamen ele geçirilmesinin ardından bir taraftan da Cinderes merkeze doğru operasyonlar hız kazandı. Sınırda oluşturulan 'hilal'in Reyhanlı ayağının tam karşısında bulunan Azez'deki tüm bölgede de terörist mevzilerine yönelik harekat devam ediyor. Özellikle Azez'in yaklaşık 5-6 km uzağında bulunan Telrifat, son derece stratejik önem kazandı. Teröristlerin, Fırat'ın doğusundan Telrifat üzerinden Afrin merkeze yığınak yapmayı sürdürdüğü, bu bölgeye yönelik de operasyon hazırlıkları yapıldığı kaydedildi. Telrifat ile beraber aynı bölgede bulunan Minnag Havaalanı, Ayn Dakne ve Maranes bölgelerinde de çok kısa süre içerisinde şiddetli çatışmaların yaşanabileceği belirtildi.

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