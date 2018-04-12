Azez'de otogarda bomba yüklü araçla saldırı: 17 yaralı

KİLİS'e komşu Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesindeki otogarda, terör örgütü PKK/YPG tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 17 kişi yaralandı.
Fırat Kalkanı Harekatı'yla terör örgütlerinden arındırılan Azez ilçe merkezinde bulunan otogarda, terör örgütü PKK/YPG tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda otogarda bulunan 17 kişi yaralandı. Yaralılar, Azez ilçe merkezinde bulunan hastanede tedaviye alındı. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
FOTOĞRAFLI
Fırat Kalkanı Harekatı'yla terör örgütlerinden arındırılan Azez ilçe merkezinde bulunan otogarda, terör örgütü PKK/YPG tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda otogarda bulunan 17 kişi yaralandı. Yaralılar, Azez ilçe merkezinde bulunan hastanede tedaviye alındı. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
FOTOĞRAFLI