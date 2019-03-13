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Azez'de 'İdlib' protestosu

SURİYE’nin İdlib kentine yönelik rejim ve Rus savaş uçakları tarafından devam eden bombardıman, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Kilis’in karşısındaki...

Azez'de 'İdlib' protestosu
SURİYE’nin İdlib kentine yönelik rejim ve Rus savaş uçakları tarafından devam eden bombardıman, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Kilis’in karşısındaki Azez kentinde protesto edildi.
Muhaliflerin elindeki son kent merkezi olduğu için kritik öneme sahip olan İdlib’e yönelik hava ve karadan bombardımanın devam etmesi Suriye’de muhaliflerin kontrolündeki kentlerde adım adım takip ediliyor. Son günlerde İdlib’e yönelik hava bombardımanının artması ve sivillerin yaşamlarının tehdit altına girmesi muhaliflerin denetimindeki kentlerde düzenlenen gösteriler ile protesto edildi. Bu gece de saat 21.00 sıralarında sosyal medyada örgütlenerek evlerinden çıkan yüzlerce kişi, Kilis’in karşısında bulunan Azez kent merkezindeki İstiklal Meydanı'nda toplandı. Ellerinde Özgür Suriye Ordusu bayrakları taşıyan yüzlerce kişi, Esad ve Rusya aleyhine sloganlar atarak İdlib’e yönelik bombardımanı protesto etti. İdlib’e yönelik bombardımanın durdurulmasını isteyen Suriyeliler, saldırıların sonlandırılması için tüm dünyayı seferber olmaya çağırdı.

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