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Azeri tüccar, yatak odasındaki dolapta ölü bulundu

Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya), () - ANTALYA'nın Finike ilçesinde, portakal ticaretiyle uğraşan Azerbaycan uyruklu Medzhyd Nukhıyev (64), evinin yatak odasındaki dolapta, elektrik kablosuyla boynundan asılı halde ölü bulundu. İlçeye bağlı...

Azeri tüccar, yatak odasındaki dolapta ölü bulundu

Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya), () - ANTALYA'nın Finike ilçesinde, portakal ticaretiyle uğraşan Azerbaycan uyruklu Medzhyd Nukhıyev (64), evinin yatak odasındaki dolapta, elektrik kablosuyla boynundan asılı halde ölü bulundu.
İlçeye bağlı Yenimahalle'deki Bahçelievler Sitesi Lale Blok'ta, şubat ayından bu yana yalnız yaşayan Azeri Medzhyd Nukhıyev'den haber alamayan ev sahibi, dün saat 16.00 sıralarında, eve gitti. Ev sahibi, kapının açılmaması ve evden gelen ağır koku üzerine polise haber verdi. İhbarla gelen polis ekipleri, kapıyı çilingire açtırarak, eve girdi. Medzhyd Nukhıyev, evin yatak odasındaki kıyafet dolabında, elektrik kablosuyla boynundan asılı halde ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede, 5- 6 gün önce öldüğü tahmin edilen Medzhyd Nukhıyev'in cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

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