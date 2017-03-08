Azeri sürücüsünün ellerini bağlayıp TIR'ı gasp ettiler

Faruk KIYAK/İZMİT (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Çayırova İlçesi'nde Azeri sürücünün ellerini koli bandı ile bağlayarak üzerinde bulunan 800 doları, 400 lirayı, cep telefonunu ve TIR'ı gasp ederek, aracı Ankara'da satan 3 kişi ile aracı satın alan 1 kişi yakalandı.

Azerbaycan'dan gelen Ayel Q., TIR'ı Çayırova'da bulunan bir TIR parkına çekti. Bu sırada kar maskeli 3 kişi Ayel Q.'yu tehdit edip ellerini koli bandı ile bağladıktan sonra sürücünün üzerinde bulunan 800 doları, 400 TL'yi, cep telefonunu ve TIR'ı gasp etti. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, TIR'ın Ankara OSTİM'de yedek parça satışı yapan Ü.K.'ye 45 bin liraya satıldığını tespit etti. Ü.K. gözaltına alınırken, polis aracı gasp eden 3 kişinin peşine düştü. Polisin İstanbul Sultanbeyli'de yaptığı operasyon ile S.Ç, Y.Y. ve S.D. yakalandı. 3 kişinin evlerinde yapılan aramada bulunan 13 adet av tüfeği, 2 kar maskesi, 2 çift siyah renkli eldiven, sahte ehliyet ve 1 palaya el konuldu. Gözaltına alınan S.Ç.'nin hırsızlık, resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık suçlarından arandığı ve hakkında 2 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunduğu, S.D.'nin ise mala zarar verme suçundan arandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan 4 kişi emniyetteki işlemlerin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

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