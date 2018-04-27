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Azerbaycan'da tutuklu bulunan Fetöcü İstanbul'a getirildi 

Çağatay KENARLI / İSTANBUL, () - AZERBAYCAN'a sahte kimlikle girmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelisi Atatürk Havalimanı'nda İstanbul polisine teslim edildi.  Geçen yıl Nisan ayında Gürcistan'ın Batum şehrinden Azerbaycan'a sahte kimlikle...

Azerbaycan'da tutuklu bulunan Fetöcü İstanbul'a getirildi 

Çağatay KENARLI / İSTANBUL, () - AZERBAYCAN'a sahte kimlikle girmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelisi Atatürk Havalimanı'nda İstanbul polisine teslim edildi. 
Geçen yıl Nisan ayında Gürcistan'ın Batum şehrinden Azerbaycan'a sahte kimlikle girmeye çalışan FETÖ/PYD şüphelisi Mustafa Ceyhan, Azerbaycan polisi tarafında tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin yurtdışı yapılanmasına yönelik çalışmalarında, Ceyhan'ın Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesi ve Aksaray Sulh Ceza Mahkemesi'nde FETÖ/PDY silah terör örgütüne üye olmak suçundan iki ayrı kaydı bulduğunu tespit etti. 

AZERBAYCAB POLİSLERİ TÜRKİYE'YE GETİRDİ
İnterpol Şube Müdürlüğü tarafından yapılan başvuru sonucunda Türkiye'ye iadesi kabul edilen Ceyhan, bugün Azerbaycan polisi tarafından Atatürk Havalimanı'na getirilerek, teslim edildi. Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Ceyhan adliyeye sevk edildi. SEGBİS aracılığıyla Aksaray 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından alınan ifadesinin ardından, Fetö şüphelisi Mustafa Ceyhan tutuklandı. 

 

(Fotoğraf)
 

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